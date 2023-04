Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein 30-jähriger Krankenpfleger hatte in der Uniklinik Homburg und in der SHG-Klinik Völklingen sechs schwerstkranke Patienten in Lebensgefahr gebracht. Er wurde wegen versuchten Mordes in fünf Fällen und versuchter gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

In einem aufsehenerregenden Prozess verurteilte das Schwurgericht Saarbrücken den Krankenpfleger nach 25 Verhandlungstagen am 3. Mai wegen versuchten Mordes zu einer lebenslangen