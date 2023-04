Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein 19-Jähriger, der in den letzten Wochen absichtlich Hecken von zwei Häusern in St. Ingbert angezündet und die Bewohner in Lebensgefahr gebracht haben soll, wurde am Mittwoch festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen den Mann aus dem Raum Neunkirchen wegen zweifachen versuchten Mordes. Er soll Mitte März gegen ein Uhr nachts eine Hecke direkt vor einem