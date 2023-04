Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer wieder die Talbrücken. Regelmäßig kommt es dort zu Selbstmorden. Davon künden die Kreuze, die Trauernde dort aufgestellt haben. Stumm erinnern sie an Tragödien, in Sulzbach wie in Fechingen. Die saarländische Polizei hat Spezialisten, die dramatische Situationen zum Guten wenden sollen: die Beamten der Verhandlungsgruppe.

Diese Truppe wird von Hauptkommissarin Sarah Sersch geleitet. Erst vor wenigen Tagen hatte die Verhandlungsgruppe einen Lebensmüden in Dillingen von einem Dach geholt. „Die Verhandlungsgruppe