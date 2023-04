Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag, 4. Mai, hat an der Universität des Saarlandes das Sommersemester begonnen. Einen Monat später als ursprünglich geplant. Woran das liegt, ist klar: an der Corona-Krise. An ein „normales“ Semester ist in diesem Sommer nicht zu denken. Stattdessen wird der Großteil der Vorlesungen jetzt im Internet übertragen.

Halb acht. Der Wecker klingelt, in einer Stunde beginnt meine erste Vorlesung des Tages. War ich vor einigen Wochen aber noch gut eine halbe Stunde nach Saarbrücken zur Uni gefahren,