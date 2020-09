Das Trinkwasser in Bliesmengen-Bolchen und Habkirchen (Gemeinde Mandelbachtal) muss nicht mehr gechlort werden. Im Leitungswasser sind nach Angaben der Technischen Werke Mandelbachtal inzwischen „keine Auffälligkeiten mehr feststellbar“.

Vorige Woche hatten die Technischen Werke von einer bakteriellen Keimbelastung berichtet, die im Trinkwassernetz von Bliesmengen-Bolchen und Habkirchen aufgefallen sei. In Absprache mit dem Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises habe man eine Desinfektion mit Chlor veranlasst.

Nach Analysen und Kontrollen habe man jetzt keine Auffälligkeiten im Trinkwasser mehr feststellen können. Seit dem Wochenende seien mehr als drei Analysen ohne Befund ausgefallen; das Gesundheitsamt habe die Chlor-Anordnung aufgehoben.

Parallel zur Desinfektion seien alle Einrichtungen der Wasserversorgung in den beiden Orten überprüft worden. Dabei habe man im Hochbehälter Allenberg in Bliesmengen-Bolchen „Ablagerungen an der Kammerverrohrung“ festgestellt, was als mögliche Ursache der Verunreinigung in Betracht komme. Das Gesundheitsamt teile nach einer Begehung diese Einschätzung. Als dauerhafte Gegenmaßnahme sollen möglichst bald die Kammerverrohrungen in Edelstahl erneuert werden.