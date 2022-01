Für das Theaterprojekt „Jedermann. Bliesgau/Monsieur Tout Le Monde“ sucht das Saarländische Staatstheater interessierte Laien, die Lust haben mitzuspielen. Die Aufführung ist für 4. Juni im Kulturpark Reinheim-Bliesbrück geplant. Am 23. Januar lädt das Staatstheater nach Saarbrücken zum Casting ein.

Bei dem Theaterstück, das ab dem 4. Juni im Europäischen Kulturpark Bliesbrück-Reinheim aufgeführt werden soll, geht es um die Auswirkungen des Klimawandels auf die deutsch-französische Grenzregion. Die Teilnehmenden sollen über 18 Jahre alt sein, sich für Umweltschutz interessieren und Lust haben, sich auf Deutsch und Französisch auszutauschen. Sprachkenntnisse in der jeweils anderen Sprache sind von Vorteil.

Die Proben finden ab dem 19. April in Saarbrücken und in Reinheim statt. Interessierte lädt das Staatstheater zum Casting am Sonntag, dem 23. Januar, um 11 Uhr ins Staatstheater nach Saarbrücken ein. Zum Vorsprechen sind ein 2G-Nachweis, ein aktueller, negativer Corona-Test sowie eine Mund-Nasenbedeckung erforderlich. Das Theaterprojekt wird vom Staatstheater in Zusammenarbeit mit der Stiftung Europäischer Kulturpark und der Stadt Saargemünd realisiert, teilt der Saarpfalz-Kreis mit.

Info

Anmeldung zum Casting bei Dramaturgin Simone Kranz, E-Mail: s.kranz@staatstheater.saarland.