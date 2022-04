Sehr zufrieden waren am Sonntag alle der stichprobenartig gefragten Händler auf dem Homburger Keramikmarkt mit der Kundenfrequenz. Bei schönstem Frühlingswetter und Sonnenschein strömten ab 11 Uhr Tausende Besucher in die Homburger Innenstadt zum großen Keramikmarkt samt verkaufsoffenen Sonntag.

Gebrauchskeramik, Tassen, Schüsseln, Gartendekoration, sogar Schmuck und Kunst aus Keramik boten die vielen Verkäufer und Künstler an ihren Ständen an. Diese erstreckten sich vom Marktplatz durch die Fußgängerzone entlang der Talstraße, die für den Autoverkehr gesperrt war, bis zum Christian-Weber-Platz. Zufrieden waren auch die Homburger Kaufleute, die ihre Läden geöffnet hatten. Dass die Autobahn A6 zwischen dem Neunkircher Kreuz und der Anschlussstelle Homburg am Sonntag voll gesperrt war, schien sich nicht auf die Besucherzahlen auszuwirken. Was sich allerdings zeigte, war der Wegfall der Maskenpflicht in Innenräumen. So sahen Homburg-Besucher ein Kuriosum: Während etliche Menschen auch im Freien auf dem Keramikmarkt eine Maske auf der Nase hatten, fand man im Saarpfalz-Center und bei Peek & Cloppenburg etliche Kunden, die zum ersten Mal seit vielen Monaten maskenfrei einkauften.