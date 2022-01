An der Universität des Saarlandes wird dem bulgarischen Studenten Velik Velikov am Donnerstag, 13. Januar, der „Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender“ verliehen.

Die Auszeichnung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) ist mit 1000 Euro dotiert. Velikov studiert in Saarbrücken Bioinformatik. Im Sommersemester möchte er seine Bachelor-Arbeit abgeben; derzeit bereitet er sich auf seine letzten Prüfungen vor. Ob er mit einem Masterstudium weitermachen oder sich um einen Job in seinem Fach bewerben möchte, weiß der 25-Jährige im Moment noch nicht.

Seit knapp sechs Jahren engagiert sich der Bulgare an der Saar-Uni unter anderem als Tutor im Zentrum für Internationale Studierende (ZiS) und als Heimsprecher in seinem Wohnheim in Dudweiler. Zudem ist er im Seniorenbeirat der Stadt Saarbrücken aktiv.

Studentenwerk hat ihn für den Preis vorgeschlagen

Am Studienkolleg hat Velikov seit 2015 Deutsch gelernt und die Sprachprüfung abgelegt. „Alles, was ich erfahren habe, wollte ich selber weitergeben“, sagt er. Als Tutor im ZiS steht er Studienanfängern aus aller Welt zur Seite: bei Fragen zum Studium bis hin zur Eröffnung eines Bankkontos. Er begleitet seine ausländischen Kommilitonen auch bei Behördengängen und organisiert „ZiS-Länderabende“ mit bis zu 400 Teilnehmern. Als Heimsprecher im Dudweiler Wohnheim Guckelsberg erledigt Velikov unter anderem Einkäufe für Studenten in Quarantäne.

Als Anerkennung für dieses vielfältige gesellschaftliche Engagement hatte Heike Savelkouls vom saarländischen Studentenwerk Velik Velikov für den Preis vorgeschlagen.