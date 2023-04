Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil Deutschland die angrenzende französische Region als Virusvariantengebiet eingestuft hat, dürfen Grenzpendler nur noch mit negativem Corona-Test die Grenze nach Deutschland überqueren. Am Dienstag, 2. März, nahm das Deutsch-Französische Testzentrum am Grenzübergang Goldene Bremm in Saarbrücken den Betrieb auf. Um 6 Uhr stauten sich die Autos noch, ab 8 Uhr lief’s dann reibungslos.

„Das war für einen Kaltstart richtig gut“, sagte der Betreiber Thilo Ziegler am Dienstagmorgen. Von Haus aus Konzertveranstalter, hat sich Ziegler in Corona-Zeiten