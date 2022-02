Die Stadt Neunkirchen will das seit Oktober 2020 leerstehende Kaufhof-Gebäude am Stummplatz im Stadtzentrum erwerben. Ziel sei es, dauerhafte Leerstände zu vermeiden und neue Möglichkeiten zur Entwicklung der Innenstadt zu schaffen. Am Mittwoch verabschiedete der Stadtrat den Haushalt 2022, der 11,3 Millionen Euro für den Kauf vorsieht. Zwar sei es der Stadt bereits gelungen, durch den Umbau Stummplatzes, der Neugestaltung der Bliesterrassen, durch den neuen Globus-Markt sowie der Vergrößerung des kulturellen Angebotes die Attraktivität des Zentrums zu steigern. Doch wegen der anhaltenden Trends zum Onlinehandel und zum Homeoffice will Neunkirchen den Umbau und die Modernisierung der Innstadt weiter betreiben. Zu diesem Zweck wurde ein Entwicklungskonzept erarbeitet, das als Grundlage für Zuschüsse aus der Städtebauförderung dienen soll, so die Beschlüsse des Stadtrats.