Die Sonne schien um die Wette, doch zum Mondscheinmarkt hatte die Stadt Blieskastel mit vielen Ausstellern und Beschickern am Freitagnachmittag auf den Paradeplatz eingeladen.

Mondscheinmarkt deshalb, weil der kleine aber feine Spezialitätenmarkt erst am Abend startete: um 17 Uhr bis etwa 21 Uhr. Der Mond war am Ende noch immer nicht zu sehen, stattdessen aber viele begeisterte Besucher und zufriedene Marktbeschicker. Die Spannweite der Produkte war riesengroß. Von Hundefutter über Secco aus dem Bliestal, Apfel-Birnensaft in Bio-Qualität, selbstgemachter Seife und Messer und Scheren über Schmuck und Design, wunderschöne Blumengestecke, Butterplätzchen und Nougat, lothringischer Honig und orientalischen Trockenfrüchten und Gewürzen bis zu Bliesgauburgern, gemischten griechischen Antipasti-Tellern und den Produkten einer Wildmetzgerei aus Saarbrücken war wirklich für jeden etwas dabei. Der Mondscheinmarkt in Blieskastel findet normalerweise mindestens einmal im Jahr statt, die Coronapandemie hat die Regelmäßigkeit in den vergangenen zwei Jahren jedoch aus dem Tritt gebracht. „Hoffentlich machen die Händler heute gute Geschäfte, damit sie wiederkommen“, sagte eine Besucherin. De Besucherzahlen und die zufriedenen Gesichter der meisten Beschicker ließen daran zumindest keinen Zweifel.