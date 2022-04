Die Saarbrücker Kinderuni startet ab 4. Mai wieder als Präsenzveranstaltung. Bei drei Vorlesungen soll bei Kindern zwischen acht und zwölf Jahren die Freude am Experimentieren und der Wissenschaft geweckt werden. Zum letzten Vorlesungstermin am 22. Juni kommt dafür sogar ein ganz besonderer Gastredner.

Christoph Biemann tritt am letzten Vorlesungstag im Audimax auf dem Saarbrücker Universitätscampus auf. Biemanns Markenzeichen: der grüne Pulli. Das Kindheitsidol ist seit Jahren einer der drei Chef-Moderatoren der Sendung mit der Maus. Seit 1983 präsentiert Biemann jeden Sonntag zusammen mit Armin Maiwald und Ralph Caspers (seit 1999) im Kika und Ersten Deutschen Fernsehen die Lach- und Sachgeschichten.

Bei der Kinderuni hält Biemann am 22. Juni den Vortrag „Wie kommen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu Erkenntnissen?“. Er erzählt dann von wichtigsten Experimenten der Geschichte und zeigt Versuche zur Kraft des Wassers, der Luft und des Gehirns. Unter anderem zaubert er ein Ei in eine Milchflasche, lässt eine Brauserakete steigen und experimentiert mit einem Streifen Papier. Und auch die Macht des Lächelns − vor allem das der zuhörenden Kinder − wird Biemann in seiner Vorlesung thematisieren.

Am 4. Mai tritt Professor Christopher Kay auf, er beschäftigt sich mit der Frage, ob es zum Verbrennen immer eine Flamme braucht. Der Professor der Chemie behandelt diese Fragestellung anhand mehrerer Experimente. Am 1. Juni tritt Karin Jacobs, Professorin für Experimentalphysik auf. Ihr Thema: „Warum schillern Seifenblasen?“. Unter anderem will Jacobs in der Vorlesung die Frage beantworten, ob Seifenblasen immer rund sind und ob sie immer platzen, wenn man sie anfasst.

Anmeldung

Für die Vorlesungen der Kinderuni muss man sich bis 3. Mai, 9 Uhr, auf der Internetseite kinderuni.saarland/anmeldung anmelden. Dabei können Einzelpersonen oder ganze Gruppen angegeben werden.