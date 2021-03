Seit Freitag gibt es in Saarbrücken eine neue Anlaufstelle für Selfie-Fans: In der Kulturfabrik in der Dudweiler Landstraße öffnete vergangene Woche die Fancy Pop-up Gallery. Darin gibt es auf über 2500 Quadratmeter Fläche über 30 Motive für Selfie-Fotografen.

Die Schnappschüsse vom Smartphone, die in den Sozialen Medien für Likes und Aufsehen sorgen, sind schon lange viel mehr als nur kleine Bildchen. Viele Selfie-Fans reisen Tausende Kilometer, nur um das perfekte Motiv vor die Linse zu bekommen. In der Fancy Pop-up Gallery gibt es nun über 30 Motive auf einem Raum. Von Teilen eines Flugzeuges samt Turbinen über ein original American Diner bis hin zum wohl größten Kuschelhasen gibt es Fotomotive in allen erdenklichen Varianten, so die Gallery. Eintrittskarten gibt es auf der Internetseite der Gallery. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren kosten 24 Euro, Erwachsene 29 Euro. Vierergruppen-Tickets kosten 87 Euro.

Internet

fancypopupgallery.de