Im Saarland dürfen ab Montag, 18. Mai, neben Gaststätten und Hotels auch Kinos, Sportstätten, Fitnessstudios und Tanzschulen wieder den Betrieb aufnehmen.

Am Freitag, 15 Mai, hat die Landesregierung weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen bis zum 31. Mai beschlossen, die bei einer erneuten Zunahme der Fallzahlen auch wieder zurückgenommen werden könnten. Demnach dürfen Krankenhäuser, Einrichtungen für Behinderte sowie Pflege-, Vorsorge- und Rehabilitationsreinrichtungen stufenweise in den Regelbetrieb zurückkehren. Veranstaltungen über 1000 Personen bleiben bis 31. August untersagt. Busreisen sind ab 25. Mai unter Auflagen wieder möglich. Ab Montag, 18. Mai, muss man bei der Einreise aus einem Schengen-Staat und aus den sogenannten Assoziierten Mitgliedern des Schengen-Raums ins Saarland nicht mehr in 14-tägige Quarantäne.