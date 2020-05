Im Saarbrücker Wildpark in der Nähe der Universität des Saarlandes ist vorige Woche ein weibliches Kitz im Steinwildgehege zur Welt gekommen. Die Mutter umsorgt das Junge jetzt liebevoll im Schatten der Eichen (Foto).

Mit seiner grau-braunen Färbung passt sich das Kitz gut an seine Umgebung an. Schon kurz nach seiner Geburt, so lässt das Team vom Wildpark wissen, wagte das Tiermädchen die ersten Schritte und erkundete das Gehege. Dabei lernte es seinen Vater kennen, den Steinbock Anton: Dieser hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht, als er Anfang 2019 aus seinem Saarbrücker Gehege gestohlen und später in einem Wildgehege in der Nähe von Passau aufgefunden wurde. Mithilfe der Kriminalpolizei und des Saarbrücker Wildparkleiters gelang es damals, den rund 100 Kilogramm schweren Alpensteinbock zurück ins Saarland zu bringen.