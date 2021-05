Die saarländische Landesregierung schließt nicht aus, dass bei einer weiteren Lockerung der Corona-Regeln auch im Saarland die Zoos und Tierparks demnächst wieder öffnen dürfen. Bislang sei dieses Thema in den Gesprächen der Regierung aber noch nicht zur Sprache gekommen.

Auf Anfrage erklärte dies am Mittwoch, 22. April, Sandrine Boudot vom Gesundheitsministerium in Saarbrücken. Wie berichtet, machen sich die Bürgermeister von Neunkirchen, Saarbrücken, Merzig und Freisen, der vier saarländischen Städte mit Zoos oder Tierparks, für deren baldige Wiedereröffnung unter Sicherheitsauflagen stark. Im Gegensatz zu den Einrichtungen in Rheinland-Pfalz müssen die saarländischen Zoos weiterhin dicht bleiben. Am 21. April schloss die Saarbrücker Staatskanzlei eine Öffnung vor dem 3. Mai aus.

Laut Sandrine Boudot sind Zoos „sehr groß und machen es schwierig, den Überblick über Besucherzahlen, Hygieneregeln und Mindestabstände zu behalten. Größere Ansammlungen wären also nicht auszuschließen.“ Typische Zielgruppe der Tierparks seien Kinder – „also eine Gruppe, die sehr leicht zum Überträger werden kann“.