Weil die Infektionslage entspannt ist, ordnet die Landesregierung im Saarland ab Freitag, 1. Oktober, spürbare Lockerungen bei den Coronavorschriften für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) an.

Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) setzt auf das 3G-Modell. Demnach darf man im Saarland die Innenräume etwa von Museen, Kulturgebäuden, Sporthallen und Gaststätten nutzen sowie körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wenn alle Gäste und das Personal nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind. So werde wieder die volle Auslastung bei Konzerten, Theatervorführungen oder privaten Veranstaltungen in Innenräumen möglich. Die Maskenpflicht fällt in Bus und Bahn, in Bahnhöfen, Flughäfen, Haltestellen und Wartezonen. Keinen Nachweis brauchen Kinder unter sechs Jahre sowie Schüler, die in ihren Schulen ohnehin regelmäßig getestet werden. Diese Schüler bekommen künftig eine Bescheinigung von ihrer Schule. In Schulen entfällt die Maskenpflicht auch auf den Fluren.