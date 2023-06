Die Erweiterung der Saarbrücker Fußgängerzone wird fortgesetzt. Der nächste Bauabschnitt startet am Dienstag. Ist das Projekt fertig, soll die Fußgängerzone 25.000 Quadratmeter groß sein.

Am kommenden Dienstag startet der nächste Bauabschnitt für die Erweiterung der Fußgängerzone am St. Johanner Markt. Dann wird am Einmündungsbereich Obertorstraße hin zur Bleichstraße an der Ampel die Übergänge für Fußgänger und Radfahrer barrierefrei umgestaltet. „Dafür erhalten die Bordsteine an diesen Stellen Bodenplatten mit Musterstruktur“, heißt es aus dem Saarbrücker Rathaus. Zudem wird die Höhe des Bordsteines herabgesetzt.

Die Saarbrücker Fußgängerzone wächst durch die Erweiterung von 16.000 auf nunmehr 25.000 Quadratmeter. Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt hat die Fußgängerzone seiner Stadt bei der Pressekonferenz im April als „pulsierendes Herz“ benannt. Durch die Erweiterung soll dieses künftig „besser schlagen können“, so Conradt. Der OB sprach im April von zahlreichen positiven Rückmeldungen aus der Wirtschaft. Viele hätten die Coronapandemie und die Folgen der aktuellen Preissteigerungen nicht überlebt. Durch die Erweiterung sollen nun aber genau diese Bereiche gestärkt werden. Beim RHEINPFALZ-Besuch im April fiel das Urteil zur Fußgängerzonen-Erweiterung bei den lokalen Gewerbetreibenden gemischt aus. Manche freuen sich, bald Gäste auf einer größeren Terrasse begrüßen zu können, andere nennen das Projekt „komplett unnötig“.

Zurück zum nun anstehenden Bauabschnitt: Während der Bauarbeiten wird die Fahrbahn in der Bleichstraße auf einen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung reduziert. Das betrifft Autofahrer, die aus Richtung Staatstheater und Musikhochschule in die Innenstadt fahren wollen. Fußgänger werden am Baufeld vorbeigeführt, für sie wird eine Ampel eingerichtet. Der Radverkehr vom und zum St. Johanner Markt wird über die angrenzenden Straßen umgeleitet. Der Bauabschnitt soll bis Mitte Juni andauern, schreibt die Stadt.

Stadt: Weniger Autoverkehr, mehr Lebensqualität

Insgesamt kostet die Erweiterung der Saarbrücker Fußgängerzone rund 675.000 Euro. Das Projekt soll im November abgeschlossen sein. In den Kosten, so die Stadt, ist auch die Instandsetzung der Fahrbahndecke in der Bleichstraße drin. Diese Baustelle wird bei der Fußgängerzonen-Erweiterung gleich miterledigt. Die Stadt erhofft sich durch die größere Fußgängerzone mehr Lebensqualität, Platz für Fußgänger, Sicherheit und eine geringere Umweltbelastung in der Innenstadt.

Bereits am 18. April wurde in einem ersten Schritt die neue Verkehrsregelung per neuer Beschilderung in Kraft gesetzt. Die gilt für die Obertor-, Faß-, Türken-, und Katholische-Kirch-Straße. Nun erfolgen schrittweise die zugehörigen Umbaumaßnahmen an den Ein- und Ausfahrten.