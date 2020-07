Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August öffnen die saarländischen Kindertageseinrichtungen im Regelbetrieb. Damit wird der Ausstieg aus dem Corona-Lockdown für die Kinderbetreuung fortgesetzt.

Nach dem Wiedereinstieg in den vollständigen Regelbetrieb nach der Corona-Krise werde es wieder möglich sein, die festen Gruppen zu öffnen, sodass zu den Randzeiten am frühen Morgen und späten Nachmittag gemischte Gruppen gebildet werden können, um eine optimale Betreuungszeit zu erreichen, sagte die saarländische Familienministerin Monika Bachmann. Eltern dürfen dann wieder die Räumlichkeiten der Betreuungseinrichtungen betreten, ebenso dürften andere Unterstützungskräfte wieder in gewohnter Weise tätig sein.

„Damit sind wir an dem Punkt, an dem wir zur Normalität in den Einrichtungen zurückkehren“, so Bachmann. Dennoch mahnt die Ministerin, das Infektionsgeschehen weiterhin im Blick zu behalten und eventuell mit einer erneuten Beschränkung zu rechnen.

Nicht jede Rotznase ist Corona

Das Landesjugendamt unterstütze die 488 Kitas im Saarland bei der Rückkehr in den Alltag. „Hier war es uns wichtig, dem Personal Kriterien an die Hand zu geben, wie mit Kindern umzugehen ist, die mit Schnupfen oder Erkältungssymptomen in der Einrichtung sind“, sagte die Ministerin. Daher werde das Ministerium Empfehlungen und Hinweise zur Unterscheidung der Symptome von einfachen Erkältungskrankheiten und Corona-Erkrankungen bei Krankheitsverdacht eines Kindes gegeben.

Mit Beginn des Kindergartenjahres am 1. August werden die Kindertagesstätten die Zahl an Betreuungsplätzen zur Verfügung stellen, welche nach der Betriebserlaubnis und der Hygieneempfehlungen erlaubt sind, erklärte Bachmann. „Die Einrichtungen und die Beschäftigten leisten hier Großartiges. Dennoch bitten wir um Geduld und Nachsicht, wenn das Angebot einer Einrichtung gegebenenfalls nicht sofort wie vor der Corona-Pandemie gewohnt zur Verfügung steht,“ appellierte Ministerin Bachmann ans Verständnis der Eltern.