Am Sonntag stieß gegen 7.40 Uhr ein Rettungswagen auf der Saarbrücker Großherzog-Friedrich-Straße gegen einen Zug der Saarbahn und kippte um.

Wie die Polizei mitteilte, war der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn in der Saarbrücker Innenstadt unterwegs, als er mit der Saarbahn zusammenstieß, die von Brebach in Richtung Hauptbahnhof fuhr. Der Rettungswagen hatte keinen Patienten an Bord, als er auf die rechte Seite kippte. Sowohl die Saarbahn als auch der Rettungswagen wurden bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.