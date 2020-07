Bislang wurden 150 der 500 Beschäftigten in der saarländischen Fleischindustrie auf das Coronavirus untersucht. Wie Gesundheitsministerin Monika Bachmann am Montag mitteilte, seien die bisherigen Tests negativ. Bachmann nannte das Ergebnis sehr erfreulich. Das frühe Erkennen von Coronafällen sei in der Fleischindustrie existenziell, um lokale Ausbrüche zu vermeiden, wie die Ereignisse in Nordrhein-Westfalen und Luxemburg gezeigt haben, sagte die Gesundheitsministerin. Die Testungen auf das Coronavirus in der saarländischen Fleischproduktion sind am Freitag, 10. Juli, angelaufen (wir berichteten). Weitere Tests sollen in den nächsten zwei Wochen durchgeführt werden. rhp/wrt