Das Saarland bietet zu Beginn des neuen Schuljahres seinen 9000 Lehrkräften einen freiwilligen Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus an. Der Test soll mittels eines Nasen-Rachenabstrichs und einer PCR-Analyse funktionieren. Bis Ende des Jahres kann sich jeder Lehrer noch ein weiteres Mal freiwillig testen lassen, ohne selbst zahlen zu müssen.

„Unsere Lehrkräfte haben in den vergangenen Monaten einen tollen Job gemacht. Von jetzt auf gleich musste Unterricht zuhause stattfinden. Innerhalb weniger Tage haben unsere Schulen digitale Lernangebote gemacht. Das war eine riesige Herausforderung für alle“, lobte Bildungsstaatssekretär Jan Benedyczuk.

Nach den Sommerferien könne wieder mehr Normalität in die Schulen einkehren, wenn der Unterricht in den Klassenräumen gehalten wird. Die Landesregierung habe die Rückkehr der Kinder und Lehrer an die Schulen in den vergangenen Wochen gut vorbereitet. Ein Musterhygieneplan, der von den Schulen gemeinsam mit den Schulträgern für jede Schule individuell angepasst werden kann, trage dazu bei, dass die Gesundheit geschützt werde. Zur Vorsorge gehöre, dass „alle saarländischen Lehrkräfte Zugang zu kostenfreien Testungen auf eine Infektion mit Corona bekommen“, sagte Benedyczuk. Die Testung erfolge freiwillig. Die Lehrkräfte erhielten von ihrer Schule sogenannte Berechtigungsscheine, die vom Bildungsministerium per Post an die Schulen verschickt wurden. Damit sie genutzt werden können, müsse die jeweilige Schule nur noch ihren Schulstempel aufbringen, der jeweilige Lehrer trägt dann die persönlichen Daten ein und unterschreibt. Weil die Nachfrage bereits jetzt sehr hoch sei, wird um eine Terminvereinbarung gebeten.

Testzentrum auf dem Saarbrücker Messegelände

Die Entnahme des Abstrichs finde im Testzentrum auf dem ehemaligen Messegelände Saarbrücken statt, wo sich auch Reiserückkehrer testen lassen können. Laut Benedyczuk haben bereits in dieser Woche die ersten Lehrkräfte das Angebot der Landesregierung genutzt und seien zum Test erschienen.

Der größte Andrang von Lehrkräften werde in den Wochen vor und nach dem Schulbeginn am 17. August erwartet. Die Tests sollen den Lehrkräften im Zweifelsfall Sicherheit geben, ob sie sich angesteckt haben. Außerdem seien die Tests wichtig, damit die Gesundheitsbehörden das Infektionsgeschehen in den Schulen besser einschätzen können. Eine Studie, die ebenfalls auf freiwilliger Basis neben den Lehrkräften Schüler und Kindergartenkinder sowie das Kita-Personal einbeziehen wird, beginne im September, so Benedyczuk.