Die Beschäftigten von vier großen fleischverarbeitenden Betrieben des Saarlandes waren am Donnerstag nicht mit dem Coronavirus infiziert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchungsreihe, die in Zusammenarbeit der Kreisgesundheitsämter, dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) vorgenommen wurde. Dabei wurde von 406 der 648 gemeldeten Beschäftigten in den vier Betrieben ein Abstrich genommen. Die Untersuchung fand auf freiwilliger Basis statt. Die Abweichung von der Gesamtzahl der Beschäftigten sei urlaubs- und saisonbedingt, teilte das Umweltministerium in Saarbrücken mit. „Dieses Ergebnis kann als repräsentativ bezeichnet werden. Wir freuen uns darüber, dass die vier fleischverarbeitenden Betriebe im Saarland unser Angebot auf kostenlose Tests wahrgenommen haben“, sagte der saarländische Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) über die Testaktion.