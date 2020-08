Am Montag verhaftete die Polizei drei Männer im Alter von 53 bis 55 Jahren in ihren Wohnungen in Heusweiler, Riegelsberg und Berlin. Sie stehen im Verdacht, einen seit September 1991 vermissten, damals 27- jährigen Völklinger in einem Waldstück bei Wadgassen umgebracht und die Leiche vergraben zu haben.

Die damalige Suche nach dem Vermissten, einschließlich der Öffentlichkeitsfahndung, ergaben laut Polizei keine Hinweise auf den Verbleib des verschwundenen Mannes. Erst im Mai dieses Jahres erfuhr die Polizei von Andeutungen der jetzt Verdächtigen, dass diese Männer für den Mord an dem Vermissten verantwortlich sein könnten. Umfangreiche Ermittlungen der „Ermittlungsgruppe September“ erhärteten den Verdacht, wie die Polizei mitteilte. Schließlich erließ die Staatsanwaltschaft Saarbrücken drei Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Täter. Diese wurden am Dienstag in Berlin, Heusweiler und Riegelsberg verhaftet. Auch durchsuchten die Ermittler die Wohnungen der Tatverdächtigen. Die Beamten stellten Mobiltelefone und Computer sicher. Laut Polizei kannten sich die nun inhaftierten Männer seit Jahrzehnten und und haben eine kriminelle Vergangenheit. Alle drei Verdächtigen machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, so die Polizei, die weiter gegen die Männer ermittelt.