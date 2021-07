Das Saarland plant die Schließung seiner drei Impfzentren in Neunkirchen, Saarbrücken und Saarlouis zum 30. September 2021. Die Regierung argumentiert damit, dass jeder Saarländer bis Anfang August ein Impfangebot in einem der saarländischen Zentren erhalten werde. Ab Oktober werde die Impfkampagne in den Arztpraxen fortgeführt.

Dennoch kündigt Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) für den Herbst zunächst einen „Stand-by-Betrieb“ in den Zentren an. „So stellen wir sicher, dass die Impfkapazitäten bedarfsgerecht in kurzer Zeit mit dem notwendigen Personal wieder hochgefahren werden können.“ Deshalb würden die Räumlichkeiten der beiden Impfzentren im ehemaligen Neunkircher Praktiker-Baumarkt und in Saarlouis sowie sechs mobile Impfteams vorerst weiter behalten. Das Saarland setze „in den nächsten Wochen und Monaten verstärkt auf mobiles Impfen in den Gemeinden“.

Impftermin auf eigene Faust klarmachen

Seit Freitag, 9. Juli, kann man in den saarländischen Impfzentren nach Bedarf und Impfstoff-Verfügbarkeit selbstständig Termine buchen. Man hat dabei die Wahl zwischen verschiedenen Impfzentren und Impfstoffen, außerdem können auch kurzfristig freiwerdende Termine gebucht werden. Diese Option besteht auch für Personen, denen bereits ein Termin zugeteilt wurde. Sie können online oder telefonisch umbuchen.

Termine in den Saar-Impfzentren

Selbstständige Terminbuchungen sind online unter www.impfen-saarland.de oder über die Telefonnummer 0681/501-4422 möglich.