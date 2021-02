Unter der Fechinger Talbrücke der Autobahn 6 vor Saarbrücken wurde am Straßenrand eine mehrere Meter hohe Mauer aus riesigen Betonquadern errichtet. Diese Steinblöcke, wie man sie auch als Schutzbarrieren an Weihnachtsmärkten kennt, bilden die erste sichtbare Vorbereitung für den kommenden Neubau der Talbrücke Fechingen. Laut Klaus Kosok, Sprecher der Autobahn-GmbH, wird am Hang vor dem östlichen Ende der Brücke eine Zufahrt für Bohrfahrzeuge angelegt. Diese sollen dort den Boden untersuchen, wo die neuen Brückenpfeiler vorgesehen sind. Platz werde geschaffen, um am Hang mit schwerem Gerät sicher arbeiten zu können. „Die Mauer dient als Schutz der Landstraße unter der Brücke gegen herabrollende Steine und Geröll, die sich beim Herstellen der Bohrstraße lösen könnten“, teilte Kosok mit. Um die Mauer errichten zu können, wurde ein Teil des Hanges abgetragen und der ebene Untergrund mit Schotter verfüllt. Wenn die Arbeiten erledigt sind, könne die Mauer aus beweglichen Betonblöcken rasch wieder entfernt werden.