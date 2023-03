Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Korruptionsprozess gegen den Homburger Ex-Bürgermeister Klaus Roth lehnte es ein Pfälzer Hochschulprofessor am 3. November ab, vor Gericht wichtige Zeugenaussagen zu machen. Nun droht dem Zeugen eine Ordnungshaft.

Als Klaus Roth 2008 Bürgermeister in Homburg wurde, verkaufte er seine IT-Firma an den Professor. Dieser wollte sich jetzt im Zeugenstand kaum noch an Einzelheiten seiner damaligen Geschäftsbeziehungen