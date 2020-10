Ein grenzüberschreitendes Informationssystem für Landmarken zur deutsch-französischen Geschichte baut derzeit der Regionalverband Saarbrücken auf. Sieben Landmarken auf deutscher und auf französischer Seite wurden ausgewählt, welche die historische Entwicklung der Grenzregion widerspiegeln sollen.

Ausgewählt wurden die Spicherer Höhen, der Schlossberg in Forbach, das Château de Varsberg in Ham-sous-Varsberg, die Freundschaftsbrücke zwischen Kleinblittersdorf und Grosbliederstroff, der Schweizerberg in Völklingen-Ludweiler, der Hindenburgturm in Riegelsberg und der Hoferkopf in Friedrichsthal. Zu den Landmarken wurden Zeitzeugen-Interviews, 360-Grad-Fotos und weitere Informationen digital aufbereitet. Eine interaktive Computerdatei beinhaltet alle Texte in deutscher, französischer und englischer Sprache sowie zusätzliche Zusammenfassungen in Leichter Sprache, teilte Regionalverband-Sprecher Daniel Schappert mit. Die Internetseite ist unter regionalverband.de/landmarken zu finden.