Vor dem Schwurgericht in Saarbrücken hat am Freitag der Prozess wegen versuchten Totschlages gegen den 81-jährigen Angeklagten aus Bexbach begonnen. Der Senior soll seinen Nachbarn mit einer Machete schwer verletzt haben.

Der Senior soll am 4. Juli auf seinen 55-jährigen Nachbarn los gegangen sein, der durch mehrere Schläge mit einer selbstgebastelten, 60 Zentimeter langen Machete „lebensbedrohliche Verletzungen“ erlitten habe, so die Anklage. Auslöser des Streites sei ein Hund gewesen, der im Laufe einer Geburtstagsfeier beim Nachbarn auf das Grundstück des Angeklagten gelaufen war, so der Staatsanwalt.

Um 21.30 Uhr sei der Streit derartig eskaliert, dass der Senior mit mehreren Schlägen über den Nachbarzaun hinweg gegen den Kopf und Oberkörper des 55-jährigen den Nachbarn fast tot geschlagen haben soll. Obwohl der Nachbar beide Arme schützend über seinen Kopf hielt, waren die Schläge so intensiv, dass eine Notoperation notwendig war. Der Vorwurf lautet: Versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Senior befindet sich in Untersuchungshaft. Die Beweisaufnahme beginnt am 7. Januar.