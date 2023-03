Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 27. Januar spricht das Landgericht Saarbrücken in zweiter Instanz das Urteil über den suspendierten Homburger OB Rüdiger Schneidewind (SPD) in der Detektiv-Affäre. Am Mittwoch, 20. Januar, forderte der Verteidiger Joachim Giring für seinen Mandaten einen Freispruch. Staatsanwalt Peter Thome plädierte auf neun Monate Haft auf Bewährung wegen Untreue im schweren Fall.

Damit blieb der Staatsanwalt am Mittwoch bei seiner Strafforderung unter den zehn Monaten auf Bewährung, die er am 21. Februar 2019 in erster Instanz verlangt hatte. Damals erkannte