Eine Schotterfläche hinter der früheren Hohenburgschule, vor dem Zaun der Karlsberg-Brauerei, wird seit Jahren als Parkplatz genutzt. Am Donnerstagabend, 4. Februar, hat der Homburger Stadtrat beschlossen, dass der kommunale Tochterbetrieb HPS (Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH) dort ein mehrstöckiges Parkdeck mit 530 Stellplätzen bauen soll.

Standort des neuen, an den Seiten offenen Parkhauses soll die Freifläche zwischen Hohenburgschule und Brauerei sein. Gelegen an der hinteren Talstraße gegenüber dem Enklerplatz. „Nun, da der Stadtratsbeschluss gefasst ist, können wir mit dem Bau bald loslegen“, erläuterte Bürgermeister Michael Forster (CDU), dass im Zuge des Bauvorhabens „eine Änderung der Verkehrsführung“ am östlichen Ende der Talstraße nötig sein werde. „Die Autos können ja nicht alle vom Talzentrum her durch den Inneren Ring fahren.“ Die Talstraße ist am Christian-Weber-Platz vorbei als Einbahnstraße ausgewiesen. Vorgesehen sei, ein Teilstück der Talstraße vor der Karlsberg-Brauerei für den gegenläufigen Verkehr freizugeben. Dies soll für das neue Parkhaus eine direkte Zufahrt aus Fahrtrichtung Bruchhof und Sanddorf ermöglichen. Nach Forsters Worten sei dort sogar der Bau eines Kreisverkehrs vor der hinteren Ecke des Enklerplatzes denkbar.

HPS soll das Millionenprojekt bezahlen

Das eigentliche Bauwerk mit acht Parkebenen soll nach Angaben der Homburger Stadtverwaltung 3,7 Millionen Euro kosten. Eine weitere Million wird für die Tiefbauarbeiten inklusive Ein- und Ausfahrt, Außenrampe, Treppen und Begrünung veranschlagt. Für Honorare, Ausschreibung und Vergabeverfahren werden weitere 930.000 Euro fällig. Künftige Einnahmen verspricht sich die Bauherrin HPS von den Parkgebühren, die dort erhoben werden sollen. Stadtratsmitglied Ralph Rouget (Grüne) sprach sich dafür aus, dass die Verwaltung ein umfassendes neues Parkplätze-Konzept für ganz Homburg erstellt – inklusive eines einheitlichen Gebührensystems. „Das allgemeine Parkraumkonzept ist bereits in der Mache“, sagte Bürgermeister Michael Forster. Er wies aber darauf hin, dass man es „noch mit einigen Unbekannten“ zu tun habe: „Zum Beispiel müssen wir noch sehen, wie es am anderen Ende der Talstraße auf dem Grundstück ,Vauban-Carrée weitergeht.“ Auch dort – gegenüber dem Saarpfalz-Center mit der Tiefgarage – hat ein Investor eine Bebauung mit mehreren Parkebenen angekündigt.

Nachbargrundstücke kaufen

Zurück zum neuen Parkhaus: Bei maximaler Ausnutzung des städtischen Baugrundstücks hinter der Hohenburgschule kann man dort nach Forsters Angaben „bei acht halbgeschossig versetzten Parkebenen“ bis zu 430 Autostellplätze unterbringen. Diese Zahl soll auf die angestrebten 530 erhöht werden, indem die Stadt Homburg dafür ein angrenzendes Grundstück zur Talstraße hin kauft und ein Randstück vom nahen Karlsberg-Betriebsgelände erwirbt. Der Stadtrat beschloss am 4. Februar diese sogenannte „große Variante“ unter dem Vorbehalt, dass es mit den gewünschten Grundstücks-Zukäufen klappt. „Wir stehen da in Verhandlung“; sagte der Bürgermeister: „Das sieht alles gut aus.“ Gern hätte Forster den Kauf bereits an jenem Donnerstag als perfekt gemeldet. „Das hat aber leider nicht ganz funktioniert.“

Parkhaus hinter dem Schulhaus, Grünanlage davor

Wenn die vorbereitenden Grundstücksgeschäfte über die Bühne sind, sollen die Planungs- und Bauleistungen für den Parkhaus-Bau europaweit ausgeschrieben werden. Bezahlt wird das Projekt aus dem Wirtschaftsplan der Parkhausgesellschaft HPS. Michael Forster geht davon aus, dass die Bauarbeiten zeitgleich mit dem Einrichten einer begrünten Parkanlage auf der anderen Seite der Hohenburgschule erledigt werden können: Auch dort, auf dem früheren Schulhof zum La-Baule-Platz hin, befindet sich heute noch ein Freigelände, das bislang als Parkplatz genutzt wird.