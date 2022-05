Kommende Woche geht die Erneuerung der Bexbacher Ortsdurchfahrt in die nächste Runde. Dann ist der Straßenabschnitt zwischen der Kleinottweilerstraße zwischen Kreisel und Niederbexbacher Straße voll gesperrt.

Die Baustelle in der Bexbacher Ortsdurchfahrt, so der Landesbetrieb für Straßenbau (LFS), besteht schon seit 25. April. Ab kommenden Montag, 16. Mai, ist die Kleinottweilerstraße zwischen Kreisel und Niederbexbacherstraße für eine Woche voll gesperrt. Gleiches gilt für die Niederbexbacher Straße vom Kreisel zur Güterstraße bis zur Einmündung in die Rathausstraße.

Die Autos aus Richtung Homburg werden nördlich an der Baustelle vorbeigeführt. Die Route führt über die Hochstraße, Marin-Luther-Straße, Frankenholzer Straße und Süßhübelstraße in Richtung Wellesweiler. Von dort erfolgt dann die Anbindung in Richtung Niederbexbach. Aus Richtung Niederbexbach kommend geht es am Kreisel in die Güterstraße, dann in die Johannes-Bossung-Straße und dann auf die Rathausstraße. Die Einbahnregelung in der Johannes-Bossung-Straße wird umgedreht.