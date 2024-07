Nass, nasser, Ludwigspark. Die vergangene Saison hätte medial gesehen für den FC Saarbrücken kaum peinlicher ablaufen können. Berichtet wurde vor allem über den maroden Rasen. In der kommenden Saison soll das anders sein.

Spätestens beim Pokalspiel-Flop gegen Borussia Mönchengladbach am 7. Februar wurde deutlich, wie schlecht der Ludwigspark-Rasen war. Der Rasen stand vollkommen unter Wasser, die Unparteiischen verkündeten kurz vor Anpfiff, dass das Spiel wegen der Unbespielbarkeit des Grüns abgesagt wird. Die Reaktion der Fans war eine Mischung aus Wut und Belustigung über den FC Saarbrücken. Vor allem der Versuch, mit Laubbläsern das Wasser vom Acker zu pusten, hat im Internet zu zahlreichen spöttischen Kommentaren geführt. Teilweise wurden sogar „Witz-Bilder“ erstellt, bei denen etwa die Laubbläser auf ein Bild der überfluteten Stadtautobahn – ebenfalls ein öfters in Saarbrücken vorherrschendes Problem – geschnitten wurden. Darunter prangte der Text: „Neue Taktik gegen Überflutung der Stadtautobahn – Made in Saarbrücken“. Und das Mönchengladbach-Spiel war nicht das erste, das wegen des Ludwigpark-Rasens sprichwörtlich ins Wasser gefallen ist. So wurde auch die zweite Halbzeit im Liga-Spiel gegen Dresden und auch ums Pokalspiel gegen den FC Bayern stand es anfangs schlecht.

Neue Drainage ist bereits verlegt

Schon während der Saison wurde kurzfristig der gesamte Rasen ausgetauscht. 200.000 Euro hat das gekostet − für eine Notlösung, wohlbemerkt. Saarbrückens Sportdezernent kommentierte im Februar: „Wenn wir jetzt nicht handeln, würde uns ein Verlust von Mieteinnahmen sowie etwaige Regressansprüche drohen, die einen weitaus höheren Schaden verursachen könnten. Ganz abgesehen vom weiteren Imageschaden.“

Vor vier Wochen wurde nun mit der grundlegenden Rasen-Sanierung begonnen. Die Stadt ist guter Dinge, die Baustelle noch vor Saison-Start der dritten Liga in vier Wochen fertigzustellen. Die neue Drainage mit einer Gesamtlänge von rund 1500 Metern ist schon fertig verlegt. Die alte, kaputte Drainage, die es einmal gab, hat ihren „Job“ schon lange Zeit nicht mehr erledigt. Die Stadt kommentierte die alte Drainage als „Altlast“, während des Stadionumbaus, der seinerzeit rund 50 Millionen Euro gekostet hatte, ist der Platzaufbau erst oberhalb der Drainage passiert.

Pokalspiel gegen Nürnberg am 18. August

Das nun anstehende Gewerk in Sachen Fußball-Grün ist das verlegen der neuen rund 27 Kilometer Rohrleitung umfassenden Rasenheizung. Die Rohre werden in eine leichte Glasschotterschicht verlegt, das soll dafür sorgen, dass die Heizungswärme nicht nach unten abfließt und somit Energie eingespart wird. Der Rasen soll Ende Juli eingebaut werden, dann braucht das Grün noch etwas Zeit, um mit dem Boden zu verwachsen.

Die neue Drittliga-Saison beginnt im August, der Spielplan ist bislang nicht veröffentlicht. Am 18. August wird im Ludwigspark das Pokal-Spiel Saarbrücken gegen Nürnberg ausgetragen.