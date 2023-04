Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Dezember gibt es eine neue Zugverbindung: Von Saarbrücken nach München fährt dann täglich ein ICE innerhalb von viereinhalb Stunden. Auch in Homburg kann man zusteigen.

Die Hinfahrt startet um 8.27 Uhr in Saarbrücken. In Homburg kann man um 8.49 Uhr zusteigen. In München ist man dann knapp viereinhalb Stunden später, nämlich um 12.56 Uhr. Dort