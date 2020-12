Nach den ersten mobilen Impfungen in Alten- und Pflegeheimen hat das Saarland am Montag die Impfzentren in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen in Betrieb genommen. Die Landesregierung geht davon aus, dass bald genügend Impfdosen für alle Saarländer zur Verfügung stehen.

Nachdem das Saarland am Sonntag die Impfungen in den ersten Pflege- und Altenheimen begonnen haben, wurde am Montag mit den Impfungen in den drei saarländischen Impfzentren in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen begonnen. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans und Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) haben den Auftakt der Impfungen begleitet.

„Heute ist ein Tag der Hoffnung. Ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Mit dem Impfstoff sehen wir ein Licht am Horizont. Deshalb freue ich mich, dass das derzeitige Interesse an den Impfungen sehr hoch ist“, so Tobias Hans.

Erste Impfungen verlaufen ohne Probleme

Da die Impfstoff-Menge zu Beginn jedoch begrenzt sei – wie berichtet sind zunächst nur 9750 Impfdosen im Saarland angekommen –, werde die Impfung zunächst an Personen verabreicht, die ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe haben. Zusätzlich werde zu Beginn der Impfaktion auch das Personal geimpft, das in engem Kontakt mit den vulnerablen Gruppen steht. „Dabei halten wir uns an die Priorisierungsempfehlung der Ständigen Impfkommission“, sagte Hans. Der Ministerpräsident versicherte, der Impfstoff werde mit Hochdruck produziert, „sodass wir hoffen, bald noch schneller mehr Menschen impfen zu können“.

Gesundheitsministerin Bachmann sagte über den Auftakt der Corona-Impfungen: „Wir konnten im Saarland direkt mit den Impfungen beginnen. Die ersten Impfungen sind reibungslos abgelaufen.“ Das sei ein wichtiger Schritt zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Wichtig sei auch, dass „jeder, der will, geimpft wird – allerdings nicht direkt, da aktuell noch nicht genügend Impfstoffe geliefert wurden“. Bachmann erwartet eine weitere Lieferung bis Freitag. Dennoch mahnte die Ministerin: „Trotz dem Beginn der Impfungen stehen uns noch herausfordernde Monate bevor.“ Bachmann appellierte daher an alle im Saarland Lebenden, sich auch weiterhin an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Aktuelle Informationen und ein Anmeldeformular zur Impfung hält das saarländische Gesundheitsministerium unter der Internet-Adresse impfen.saarland.de bereit.