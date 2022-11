Wer gern in die Türkei in Urlaub fliegt, kann sich freuen: Die deutsch-türkische Fluggesellschaft Sun Express bietet ab dem 26. Mai 2023 eine neue Flugverbindung an.

Vom Saarbrücker Flughafen kann man dann – neben Antalya – innerhalb von vier Stunden in die türkische Millionenstadt Izmir an der Ägäisküste reisen. Buchen kann man schon jetzt.

Sun Express fliegt laut Pressesprecher Ludwin Vogel bis zu zwei Mal in der Woche nach Izmir – und zwar montags und freitags. Abflug ist montags um 7.05 Uhr. Um 11.15 Uhr ist man dann in Izmir. Freitags geht es um 18.40 Uhr los, Ankunft soll um 22.50 Uhr sein.

Die Fluggesellschaft bietet die neue Türkei-Verbindung zunächst nur während der Sommermonate an. Man kann nur den Flug buchen, oder ein ganzes Paket als Pauschalreise, also inklusive Hotel.