Vor rund drei Wochen zerstörte ein Feuer ein Wohnhaus in Blieskastel-Lautzkirchen. Die Familie hat alles verloren, hatte nur das, was sie am Körper trug. Auch jetzt noch hat der Brand seine Spuren hinterlassen. Nicht nur bei der Familie, die im Haus wohnte. Auch Nachbarn haben ihr Haus verloren. Autofahrer stehen jeden Tag im Stau. Währenddessen bangt die betroffene Familie noch um ein Leben.

Der Brand, der in der Nacht zum 23. Januar ein Haus in der Lautzkircher Ortsdurchfahrt, der Pirminiusstraße, zerstörte und bei dem sich drei Bewohner knapp retten konnten, wirkt lange nach.