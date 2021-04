Drei mutmaßliche Drogenhändler aus dem östlichen Saarland sowie einer aus der Vorderpfalz sitzen seit 1. Oktober in verschiedenen Strafanstalten in Haft. Die Zweibrücker Staatsanwaltschaft hat bei dem Quartett auf Fluchtgefahr erkannt.

Nach Auskunft von Iris Weingardt, Leitende Oberstaatsanwältin in Zweibrücken, hatte die Polizei die vier Männer am vorigen Mittwoch, 30. September, auf einem Parkplatz in Waldmohr gestellt und festgenommen. Die mutmaßlichen Drogenhändler sind zwischen 33 und 46 Jahre alt. Sie wohnen im Landkreis Neunkirchen, in Bexbach und im pfälzischen Frankenthal. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken seien dem Quartett Ende Juli auf die Spur gekommen: Damals habe einer der Männer versucht, ein Kilogramm Kokain zum Preis von 46 000 Euro zu verkaufen. Bei den drei anderen Festgenommenen habe es sich um den Lieferanten des Kokains sowie um zwei Männer gehandelt, die das Drogengeschäft hätten absichern sollen. Einer der Beschuldigten habe eine Schusswaffe bei sich gehabt.

Große Drogenmengen in Neunkircher Wohnungen

Nach der Festnahme der vier Männer seien Wohnungen in Neunkirchen durchsucht worden. Dabei, so Iris Weingardt, habe die Polizei weitere zwei Kilogramm Heroin, 174 Gramm Kokain, 56 Gramm Marihuana sowie 245 Tabletten des Opioids Subutex sichergestellt.