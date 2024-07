Rund anderthalb Jahre nach der Entführung eines Musikmanagers von Hessen ins Saarland im Zusammenhang mit Drogengeschäften sind zwei weitere Männer festgenommen worden - einer in Dillingen, einer schon vor einiger Zeit in Griechenland.

Dabei handele es sich um ein 41 Jahre altes Mitglied der rockerähnlichen Gruppierung „Bahoz“ sowie um einen 39-Jährigen, teilte das Landespolizeipräsidium des Saarlandes in Saarbrücken mit. Dem 41-Jährigen wird demnach vorgeworfen, einen organisierten Rauschgifthandel unterhalten zu haben. Der türkische Staatsbürger habe sich vor längerer Zeit in seine Heimat abgesetzt, gegen ihn habe ein europäischer Haftbefehl vorgelegen. Als er am 26. April zu einer Feier auf eine griechische Insel gereist sei, hätten die griechischen Behörden zugeschlagen, vergangene Woche sei er ins Saarland gebracht worden. Ein Haftbefehl wurde demnach mittlerweile verhängt.

Die Festnahme des 39-Jährigen wiederum erfolgte am vergangenen Freitag in Dillingen, so die Polizei. Der Mann soll einem der im Zusammenhang mit der Entführung bereits verurteilten Täter mehrere Kilogramm Kokain zum Weiterverkauf übergeben haben.

Im Januar 2023 war ein heute 43-jähriger Musikmanager von Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) nach Saarbrücken entführt worden. Hintergrund dieser Tat sollen finanzielle Streitigkeiten aus Drogengeschäften gewesen sein, von dem Opfer soll seinerzeit eine sechsstellige Summe gefordert worden sein. Er wurde zeitweise in Saarbrücken in einer Art Kühlkammer einer Bar festgehalten, gefesselt, geschlagen und dann zurückgelassen. Der Mann konnte sich schließlich befreien.

Im Februar vergangenen Jahres wurden zwei mutmaßliche Entführer gefasst, im März und Mai folgten zwei weitere Festnahmen. Diese vier Männer, seinerzeit im Alter zwischen 39 und 45 Jahren, verurteilte das Landgericht Saarbrücken im November 2023 zu teils mehrjährigen Haftstrafen. Weitere Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur der nun Festgenommenen. Das Duo warte in einer Justizvollzugsanstalt auf den Beginn ihres Prozesses, hieß es in der Mitteilung der Polizei weiter.