Am Sonntag, 21. Juli, geht der Museumszug der Ostertalbahn wieder auf die Strecke zwischen Schwarzerden (Abfahrten 13.20 und 16.20 Uhr) und Ottweiler (Abfahrt 14.40 Uhr an Gleis 4). Ein Bistro ist an Bord, Fahrräder können in begrenzter Menge mitgenommen werden. Gruppen ab zehn Personen sollen sich unter info-gs@ostertalbahn anmelden.

Wie der Arbeitskreis Ostertalbahn, der die Museumsbahn im Stil der 1950er-Jahre betreut, mitteilt, finden weitere Ausflugsfahrten am 11. August, 1. und 22. September sowie 3. und 20. Oktober statt.