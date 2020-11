Der Saarbrücker Wildpark in der Nähe der Universität des Saarlandes freut sich über Nachwuchs bei den Wildschweinen. Vor einer guten Woche, also vergleichsweise spät im Jahr, sind in dem für Besucher frei zugänglichen Wildpark vier Frischlinge zur Welt gekommen. Die Kleinen haben das verregnete Wetter der vergangenen Tage in ihrer mit Stroh ausgelegten Hütte zugebracht. Wenn sich zwischendurch einmal die Sonne blicken lässt, nutzen die munteren Frischlinge die Gelegenheit, um gemeinsam mit ihrer Mutter das Gehege zu erkunden.