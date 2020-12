Das Saarland hat am Sonntag nach Weihnachten den Impfprozess gegen das Coronavirus in vier Alten- und Pflegeheimen begonnen. Am Montag nehmen die Impfzentren in Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis den Betrieb auf.

Mobile Impfteams fuhren zu Einrichtungen in Holz, Püttlingen, Nonnweiler und Losheim. Wie Gesundheitsministerin Monika Bachmann mitteilte, stehen dem Saarland zunächst 9750 Impfdosen zur Verfügung. Das Ministerium erwarte in den kommenden Wochen weitere Lieferungen. Bis Ende Januar sollen laut Ministerium 21 600 Impfungen durchgeführt werden können. In 90 Alten- und Pflegeheimen soll geimpft werden, 9600 Mitarbeiter in der Pflege sollen ihre Impfdosis erhalten. Am Montag nehmen die drei saarländischen Impfzentren in Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis den Betrieb auf. Allerdings seien die Impftermine bereits bis Ende Januar vergeben. Einen Link zur Anmeldung und aktuelle Informationen zur Corona-Impfung stellt das Saarland unter der Internetadresse bereit: impfen.saarland.de