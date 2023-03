Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt St.Ingbert verteilt das antiallergische Nasenspray Pollival des in Saarbrücken ansässigen Pharma-Herstellers Ursapharm an Beschäftigte in Grundschulen und Kitas. Die Stadt beruft sich dabei auf Medienberichte über eine klinische Studie, der zufolge das Pollival die Corona-Virenlast senken soll.

„Wir wollen, dass die Kitas und die Schulen trotz Corona geöffnet bleiben“, sagt der St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer. Daher biete die Stadt St. Ingbert den Erziehenden