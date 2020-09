Ende Oktober soll die Generalsanierung der Westspangenbrücke in Saarbrücken abgeschlossen sein. Am Montag, 14. September, wurde mit dem dritten und letzten Bauabschnitt begonnen. Die Auffahrt zur Westspangenbrücke von der Stadtautobahn A 620 aus Richtung Völklingen her ist nun gesperrt.

Dafür steht die Auffahrt von Alt-Saarbrücken über die Roonstraße wieder offen. Fußgänger und Radler können die Brücke wieder nutzen. Lastwagen dürfen die einspurige Fahrbahn in Richtung Ludwigskreisel nicht befahren. Die Westspange, eine sehr wichtige Verbindung zwischen den Autobahnen A 620 und A 623/A 1, wird für 2,5 Millionen Euro saniert.