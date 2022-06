Ein Mann prallte mit seinem Auto am Donnerstag, 16. Juni, in Bäume. Zuvor war er mit zu hoher Geschwindigkeit und Alkohol im Blut auf der L163 unterwegs.

Der Zustand des Mannes sei stabil, so die Polizei. Dennoch sei er lebensgefährlich verletzt. Zuvor geriet der 36-Jährige mit seinem Auto gegen 21.30 Uhr erst in den Gegenverkehr, und kam dann ganz von der Fahrbahn ab. Dann sei er laut Polizei mit den Bäumen kollidiert. Der Unfall ereignete sich zwischen Saarbrücken-Klarenthal und Großrosseln. Die Landstraße war mehrere Stunden lang gesperrt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Der Fahrer kam mutmaßlich wegen seines hohen Alkoholpegels im Blut in den Gegenverkehr. Außerdem sei er, so die Polizei, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.