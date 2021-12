Das Landtagsgebäude in Saarbrücken erstrahlte am Montagabend Abend in blauem Licht. Europablau, verziert mit goldenen Sternen, glich das Gebäude einer Europaflagge. Damit wollte das saarländische Landesparlament daran erinnern, dass die Flagge am 13. Dezember 1955 erstmals in Paris als Flagge des Europarates gehisst wurde. Für alle europäischen Organe wurde die Flagge im Juni 1985 übernommen. „Damit wollen wir die Verbundenheit des Saarlandes mit Europa unterstreichen“, erklärte Landtagspräsident Stephan Toscani hierzu. „Das Herz ganz vieler Saarländer schlägt für ein Europa, in dem die Grenzen offen sind. Hier in der Großregion liegt eine der Nahtstellen Europas. Die Europaflagge ist Symbol unserer Zusammengehörigkeit“, sagte Toscani weiter.