Aufgrund einer Ausbreitung des Coronavirus an der Waldorfschule in Bexbach hat das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises die Klassen fünf bis 13 bis Ende Januar geschlossen.

Diese Entscheidung hat das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises am Mittwoch getroffen und mit dem saarländischen Bildungsministerium abgestimmt. Eine Klasse war bereits bis zum 16. Januar in Quarantäne, teilt Kreis-Sprecherin Sandra Brettar mit. Seit Donnerstag müssen Schülerinnen und Schüler von drei weiteren Klassen für zehn Tage in Quarantäne, nachdem mehr als zwei Infektionen in ihren jeweiligen Klassen festgestellt wurden. Darüber hinaus seien Einzelfälle in drei weiteren Klassen aufgetreten. Das Gesundheitsamt gehe davon aus, dass die zahlreichen Geschwisterkinder, welche die Waldorfschule in Bexbach besuchen, die Entwicklung des Infektionsgeschehens begünstigt haben. Daher habe das Gesundheitsamt beschlossen, die Schule vorsorglich bis einschließlich 28. Januar zu schließen. Der Schulbetrieb soll am Montag, 31. Januar, wiederaufgenommen werden, so die Kreis-Sprecherin. Das Gesundheitsamt informiert weiter, dass sich eine Waldorf-Krippengruppe bis zum 24. Januar in Quarantäne befindet.

Freitesten in Quarantäne nicht möglich

Die in Quarantäne befindlichen Schüler werden zum Ende der Quarantäne vom Gesundheitsamt auf das Coronavirus getestet. Eine so genannte Freitestung zu einem früheren Zeitpunkt sei nicht möglich. Die Schulleitung werde für die Zeit der Schulschließung den Lernenden Unterrichtsmaterialien zur Verfügung zu stellen.

Das Gesundheitsamt bittet die Schüler, ihre Kontakte deutlich zu reduzieren, vor allem durch das Coronavirus gefährdete Gruppen wie Alte und Kranke grundsätzlich zu meiden und sich im häuslichen Umfeld aufzuhalten. Darüber hinaus sollen die Familien sorgfältig darauf achten, ob Krankheitssymptome bei den Kindern und Jugendlichen auftreten. Bei Anzeichen einer Erkrankung müssen sich Schüler und Lehrkräfte umgehend beim Gesundheitsamt melden. E-Mail: gesundheitsamt@saarpfalz-kreis.de