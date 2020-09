Zum ersten Saison-Heimspiel des FC Homburg am Freitag, 11. September, 19 Uhr, gegen den VfB Stuttgart II werden knapp 900 Personen ins Waldstadion eingelassen. Das sind die Fußballer selbst mit ihren Trainern und Betreuern, die Platzordner, DRK, Wurstverkäufer, Presse und rund 700 Zuschauer. Deren Plätze dürften am Freitagabend ausgebucht sein. Eine Tageskasse gibt es am Stadion nicht. Gästefans müssen draußen bleiben. Im Stehplatzbereich sind nur die Blöcke 1 bis 3 geöffnet; sie werden in kleinere Einzelsektoren unterteilt, um das Abstandhalten zu erleichtern. Es besteht permanente Maskenpflicht. Imbissbuden sind in Betrieb, Alkohol darf vorerst ausgeschenkt werden.