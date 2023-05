Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bundesweit Schlagzeilen gemacht hatte vor zwei Wochen ein schier unfassbarer Fall von Tierquälerei in Saarbrücken. In einer Gartenlaube im Stadtteil St. Arnual wurden 200 tote Katzen gefunden. 32 Katzen konnten von Tierschützern lebend eingefangen werden. Einige von ihnen werden jetzt im Katzenhaus in St. Ingbert-Oberwürzbach aufgepäppelt.

Am 7. März hatte die Polizei in dem heruntergekommenen Wochenendhaus all die toten Katzen entdeckt, eingepackt in Müllsäcken.