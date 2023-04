Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Harsche Kritik erntet die Entscheidung, die hochwertigen Graffiti-Kunstwerke an den Betonsäulen unterhalb der Wilhelm-Heinrich-Brücke in Saarbrücken grauweiß zu übermalen. Die Motive waren in den vergangenen Jahren von Künstlern aus der Sprayerszene geschaffen worden – und zwar mit ausdrücklicher Genehmigung der Stadtverwaltung.

„Bürokraten und Kunstbanausen“ seien da im Innenministerium und in der Stadtverwaltung am Werk, ärgert sich das Saarbrücker SPD-Stadtratsmitglied Susanne